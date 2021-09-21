Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Незважаючи на сонячну погоду, температура повітря значно знизиться: на Заході від +7 °C до +12 °C, а в Закарпатській області до +14 °C; на Півночі та в Центрі – +7-11 °C.
Найтепліше буде в південних та східних регіонах – до +17 °C.
Крім того, 21-23 вересня у Вінницькій та більшості південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 20 вересня на значній території України прогнозувалися дощі, температура повітря значно понизиться.
- Раніше повідомлялося, що 19 вересня майже по всій території України прогнозуються дощі.