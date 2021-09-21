Сьогодні, 21 вересня, майже на всій території України стоятиме сонячна погода, лише у східних областях будуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Незважаючи на сонячну погоду, температура повітря значно знизиться: на Заході від +7 °C до +12 °C, а в Закарпатській області до +14 °C; на Півночі та в Центрі – +7-11 °C.

Найтепліше буде в південних та східних регіонах – до +17 °C.

Крім того, 21-23 вересня у Вінницькій та більшості південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.