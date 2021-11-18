Сьогодні, 18 листопада, у деяких західних областях та на Півночі країни вдень прогнозуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Київщині сьогодні мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі -4-9 °C, вдень +3-8 °C; у Києві вночі -4-6 °C, вдень близько +5 °C.

На решті території України прогнозується малохмарна погода – без опадів.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -4-9 °C, у західних областях від -3 °C до +2 °C; вдень +3-8 °C.