Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах буде найпрохолодніше – від +21 °C до +26 °C. У центрі та на півночі температура повітря коливатиметься від +24 °C до +27 °C. На решті території температура до +28 °C.
У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +24 °C до +26 °C.
Крім того, сьогодні в Тернопільській, Київській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 22 серпня в Україні опадів не прогнозували, а максимальна температура повітря – до +27 °C.