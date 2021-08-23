Сьогодні, 23 серпня, у західних областях прогнозують дощі з грозами, на решті території - без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах буде найпрохолодніше – від +21 °C до +26 °C. У центрі та на півночі температура повітря коливатиметься від +24 °C до +27 °C. На решті території температура до +28 °C.

У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +24 °C до +26 °C.

Крім того, сьогодні в Тернопільській, Київській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.