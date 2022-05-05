Про це він написав у колонці для “Української Правди”.
За словами Железняка, на тлі останніх подій є очевидним факт затягування російсько-української війни.
“Стало очевидним і те, що тепер війна триватиме значно довше – від пів року до двох років. І, як не прикро це визнавати, виглядає так, що це єдиний позитивний сценарій для України у довгостроковій перспективі”, — наголосив нардеп.
Також він ствердив, що завдяки тому, що другий етап війни не зміг просунутися, Україна і Захід в кінці квітня фактично почали третій етап.
“Основна мета третього етапу – залишити Путіна без боєздатної армії. З одного боку, змусити Мордор втратити всі боєздатні підрозділи та техніку на Південно-Східному фронті. З іншого – ще більше притиснути економічними санкціями, аби ворог вже не мав жодного шансу швидко відновитися”, — написав Железняк.
Водночас він пояснив, що головним завданням сценарію затяжної війни в Україні є позбавлення президента РФ Володимира Путіна всіх його ресурсів для подальшого нападу та можливості їх відновлення.
“Кінцевим результатом в ідеалі має стати або занепад Росії, або крах путінського режиму. У цього сценарію є одна істотна вада – це час. На досягнення цієї мети потрібно від 6 до 24 місяців, а то й більше”, — констатував Железняк.
- Варто зазначити, що колишній начальник генерального штабу британської армії заявив, що 10-15% території України залишаться окупованими росіянами навіть після припинення вогню.
- Також вже 9 травня президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, що дозволить йому розпочати відкриту мобілізацію та отримати додаткові сили для захоплення східних і південних регіонів України.
- На сході України тривають бої, водночас РФ не вдається здобути перемогу у битві та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Йдеться про зрив планів росіян відсвяткувати перемогу до сакральної для Кремля дати — 9 травня.