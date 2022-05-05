Депутат Верховної Ради від партії "Голос", заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк спрогнозував затяжну війну в Україні, а також вважає що подібний сценарій — єдиний позитивним для держави у довгостроковій перспективі.

Про це він написав у колонці для “Української Правди”.

За словами Железняка, на тлі останніх подій є очевидним факт затягування російсько-української війни.

“Стало очевидним і те, що тепер війна триватиме значно довше – від пів року до двох років. І, як не прикро це визнавати, виглядає так, що це єдиний позитивний сценарій для України у довгостроковій перспективі”, — наголосив нардеп.

Також він ствердив, що завдяки тому, що другий етап війни не зміг просунутися, Україна і Захід в кінці квітня фактично почали третій етап.

“Основна мета третього етапу – залишити Путіна без боєздатної армії. З одного боку, змусити Мордор втратити всі боєздатні підрозділи та техніку на Південно-Східному фронті. З іншого – ще більше притиснути економічними санкціями, аби ворог вже не мав жодного шансу швидко відновитися”, — написав Железняк.

Водночас він пояснив, що головним завданням сценарію затяжної війни в Україні є позбавлення президента РФ Володимира Путіна всіх його ресурсів для подальшого нападу та можливості їх відновлення.