Росіяни проводять посилені фільтраційні заходи в Рубіжному та Старобільську в Луганській області. Окупанти побоюються контрнаступу Збройних сил України й українських диверсантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

“Про перші звільнені населені пункти Луганщини повідомив ще вчора вдень. Увечері 5 жовтня уточнив — їх вже шість. Через небезпеку наступу ЗСУ у Рубіжному окупанти для виявлення українських диверсантів ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи”, — йдеться в повідомленні.

“Фільтрація” відбувається й в Старобільську, де завчасно перевіряють усіх, хто хоче виїхати на територію РФ — охочих, як запевнив Гайдай, останніми днями значно побільшало. З так званих “міркувань безпеки” росіяни вирішили відключити там зв’язок.

Втім, за його словами, відключення зв’язку не зупиняє колаборантів, які намагаються втекти: “Так, у напрямку зі Сватового та Кремінної до Новопскова зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів. Бо розуміють наближення ЗСУ”, – написав голова ОВА.

Сергій Гайдай зауважив, що через велику кількість поранених вояків місцеві лікарні перевантажені, тож шпиталі облаштовують у школах. В одній із них зараз перебуває до 200 поранених військовослужбовців РФ.