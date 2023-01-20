Вдень 20 січня російські військові завдали удару по території Херсонської області, де внаслідок обстрлів є двоє постраждалих.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook.

За його словами, російські військові обстріляли два населених пункти області. Зокрема, під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик.

Також через обстріл села Новодмитрівка Бериславського району постраждав 1 чоловік — йому відірвало ногу, пише Тимошенко.

Наразі постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, запевнив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що протягом 19 січня російські окупанти 90 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблий та поранені.

Загалом зафіксовано 90 обстрілів з боку війська РФ, з яких 19 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон.