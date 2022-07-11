11 липня в Україні спекотна погода поступиться грозам із градом. Температура повітря удень подекуди понизиться до 16-18 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде чи не найпрохолодніше. Температура повітря коливатиметься від +16 до +22 градусів. Вночі — від 8 до 12 С°.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +24 до +22 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 14..16 С°.

На півночі температура вдень буде +20…+25 градусів, вночі – від +12 до +17 градусів вище нуля.

У східних областях буде від +21 до +28 градусів, вночі – 16..20 С°.

Трохи тепліше буде на півдні: від +26 до +29 градусів. Вночі температура буде від +15 до +19 градусів.

По всій території України спостерігаються дощі, подекуди – грози. Також, за інформацією ДСНС, вдень в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).