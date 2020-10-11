Вранці та в першій половині дня 11 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень дощі пройдуть у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та у східних і південних областях.

Температура повітря коливатиметься від +15 °C до +19 °C на заході, центрі на сході країни; у південних областях – +20-22 °C, на півострові Крим – +23 °C.

Крім того, сьогодні у східних областях та більшості районів Сумщини і Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.