Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень дощі пройдуть у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та у східних і південних областях.
Температура повітря коливатиметься від +15 °C до +19 °C на заході, центрі на сході країни; у південних областях – +20-22 °C, на півострові Крим – +23 °C.
Крім того, сьогодні у східних областях та більшості районів Сумщини і Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- У вихідні, 10-11 жовтня, в Україні буде тепло, але в деяких областях пройдуть дощі.