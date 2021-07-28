Сьогодні, 28 липня, погода по всій країні прогнозується спекотною - від +28 °C до +34 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі місцями прогнозуються у західних, північних та центральних областях.

На Сході та Півдні України опади не очікуються, температура коливатиметься від +31 °C до +34 °C.

28 липня у східних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.