Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощі місцями прогнозуються у західних, північних та центральних областях.
На Сході та Півдні України опади не очікуються, температура коливатиметься від +31 °C до +34 °C.
28 липня у східних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 27 липня прогнозувалися дощі у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях.