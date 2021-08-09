Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найпрохолодніше буде у західних областях – тут температура повітря коливатиметься від +24 °C до +26 °C. Вдень та вночі у регіонах прогнозуються дощі з грозами.
На решті території погода буде малохмарною, грози можливі в Донецькій та Харківській областях.
Температура повітря у північних, центральних та південних регіонах коливатиметься від +28 °C до +31 °C.
Найспекотніше буде на Сході – до +34 °C.
9 серпня й у Тернопільській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 8 серпня погода в Україні прогнозувалася сонячною і теплою.