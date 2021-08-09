Сьогодні, 9 серпня, в Україні переважатиме сонячна, малохмарна погода, температура до +34°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найпрохолодніше буде у західних областях – тут температура повітря коливатиметься від +24 °C до +26 °C. Вдень та вночі у регіонах прогнозуються дощі з грозами.

На решті території погода буде малохмарною, грози можливі в Донецькій та Харківській областях.

Температура повітря у північних, центральних та південних регіонах коливатиметься від +28 °C до +31 °C.

Найспекотніше буде на Сході – до +34 °C.

9 серпня й у Тернопільській та Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.