Сьогодні, 8 листопада, у західних областях погода буде прохолодною, проте без опадів. Дощі прогнозуються лише у деяких центральних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Заході, Півночі та подекуди в Центрі температура коливатиметься від +7 °C до +11 °C. У східних, а також центральних регіонах – від +9 °C до +13 °C.

Найтепліше буде на Півдні – до +16 °C, а в Криму – до +19 °C.

На Київщині сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4-6 °C, вдень +8-10 °C.

8 листопада у Вінницькій, більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.