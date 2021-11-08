Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Заході, Півночі та подекуди в Центрі температура коливатиметься від +7 °C до +11 °C. У східних, а також центральних регіонах – від +9 °C до +13 °C.
Найтепліше буде на Півдні – до +16 °C, а в Криму – до +19 °C.
На Київщині сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4-6 °C, вдень +8-10 °C.
8 листопада у Вінницькій, більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 7 листопада в Україні опади не прогнозувалися, денна температура коливатиметься від +10 °C до +15 °C.