Сьогодні, 7 липня, на більшій частині України пройдуть сильні дощі з грозами, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях вранці пройдуть сильні дощі, температура вдень становитиме +16..+21 °C.

У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях вночі без опадів, вдень грозові дощі, під час гроз в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с; температура вночі +16..+21 °C, вдень +24..+29 °C, місцями до +33 °C.

На решті території без опадів; температура вдень +34..+39 °C.