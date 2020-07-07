Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях вранці пройдуть сильні дощі, температура вдень становитиме +16..+21 °C.
У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях вночі без опадів, вдень грозові дощі, під час гроз в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с; температура вночі +16..+21 °C, вдень +24..+29 °C, місцями до +33 °C.
На решті території без опадів; температура вдень +34..+39 °C.
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