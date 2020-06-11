11 червня в західних областях короткочасні грозові дощі, на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Києві та Київській області суха і спекотна погода, температура вдень 31-33 ° C.

У західних регіонах прогнозуються короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні дощі; температура вночі 12-17 °C, вдень 24-29 °C, в Карпатах вночі 8-13 °C, вдень 14-19 °C.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій, Житомирській областях та в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер переважно східний, 5-10 м/с; денна температура – 30-35 °C, на узбережжі Чорного моря 27-30 °C.