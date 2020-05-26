Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі в західних областях без істотних опадів, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі + 6-11 °C, вдень + 12-17 °C, на заході та півдні України до +20 °C; на високогір’ї Карпат протягом доби від +2 °C до +7 °C.
- 24 травня в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозувався короткочасний дощ.
- 24 травня на горі Піп Іван Чорногірський, в Карпатах, випав сніг.
- 25 травня вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі.