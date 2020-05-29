У п’ятницю, 29 травня, в Україні очікуються дощі, у західних областях сильний вітер, температура повітря вдень 14-19° C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

29 травня в Україні синоптики прогнозують дощі, місцями грози, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині подекуди значний дощ, у південних областях без істотних опадів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +8 °C до +13 °C, вдень від +14 °C до +19 °C. Водночас у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 22-27° C.