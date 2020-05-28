Сьогодні, 28 травня, в Україні, в зв'язку з виходом циклону з півдня, дощі, вдень подекуди з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, вночі в південно-східній частині, вдень в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях сильні дощі (вночі на заході та півночі країни невеликий дощ).

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі + 6-11 °C, вдень + 14-19 °C, в східних і південно-східних областях + 21-26 °C.

27 травня вдень по всій Україні пройшли дощі, місцями з грозами.