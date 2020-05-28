Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Крім того, вночі в південно-східній частині, вдень в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях сильні дощі (вночі на заході та півночі країни невеликий дощ).
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі + 6-11 °C, вдень + 14-19 °C, в східних і південно-східних областях + 21-26 °C.
27 травня вдень по всій Україні пройшли дощі, місцями з грозами.
- 26 травня по всій території України прогнозувалися дощі.
- 24 травня в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозувався короткочасний дощ.
- 24 травня на горі Піп Іван Чорногірський, в Карпатах, випав сніг.
- 25 травня вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі.