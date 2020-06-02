Сьогодні, 2 червня, на частині території України знову йтимуть дощі, а в Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг та заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в північних і західних, вдень і в східних областях часом дощі, місцями з грозами, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі + 4-9 °C, на сході країни і узбережжі морів до +12 °C; вдень в західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях + 10-15 °C, на решті території + 15-20 °C, в східній частині до +22 °C.

На високогір’ї Карпат дощ місцями з мокрим снігом; вночі заморозки в повітрі 0-2 °C, температура вдень + 4-6 °C.