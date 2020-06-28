Сьогодні, 28 червня, в західних, вдень і в північних та Вінницькій областях прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура на узбережжі морів + 27-32 °C; в Карпатах вдень + 15-20 °C.

У Києві вночі без опадів, у другій половині дня короткочасний дощ, гроза.

Температура вдень близько +30 °C.

28 червня на річках басейну Припьять очікуються підйоми рівнів води на 0,1-0,7 м над рівнями станом на 08:00 24 червня. Очікується затоплення заплав, початкове затоплення пасовищ, сінокосів біля смт Любешів.

За даними Укргідрометцентру, 28 червня в східних, Сумській областях та в Криму підвищена пожежонебезпека.