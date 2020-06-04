Сьогодні, 4 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, температура - до + 22 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Днем в Київській області невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний.

Температура вночі + 7-9 °C, вдень + 17-19 °C.

Сьогодні в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі + 4-9 °C, вдень + 15-20 °C, на півдні і сході країни до +22 °C; в Карпатах протягом доби + 3-8 °C.