Про це повідомляє Укргідрометцентр.
“20 травня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в північній і східній, вдень у південній частині невеликі, місцями помірні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с”, – йдеться у повідомленні.
Температура вночі + 7-12 °C, вдень + 14-19 °C; на Закарпатті, півдні і південному сході країни вночі + 10-15 °C, вдень + 19-24 °C.
У Карпатах невеликі дощі, температура вночі + 4-9 °C.
- 19 травня в Україні вночі в північній частині місцями невеликий дощ, вдень, крім Закарпаття, південних і південно-східних областей, короткочасний дощ, місцями гроза.