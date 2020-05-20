Сьогодні, 20 травня, на більшій частині території України без опадів, температура від +14 °C до 19 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“20 травня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в північній і східній, вдень у південній частині невеликі, місцями помірні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с”, – йдеться у повідомленні.

Температура вночі + 7-12 °C, вдень + 14-19 °C; на Закарпатті, півдні і південному сході країни вночі + 10-15 °C, вдень + 19-24 °C.

У Карпатах невеликі дощі, температура вночі + 4-9 °C.