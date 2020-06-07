Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, дощі з грозами прогнозуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях. Там температура повітря буде коливатися від +24 °C до +28 °C.

На решті території країни – сонячно, до +31 °C.