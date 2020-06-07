Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, дощі з грозами прогнозуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях. Там температура повітря буде коливатися від +24 °C до +28 °C.
На решті території країни – сонячно, до +31 °C.
- 4 червня в Україні пройшли короткочасні дощі, місцями з грозами, температура – до + 22 °C.
- 3 червня по всій території України прогнозувалися дощі, місцями з грозами.
- Раніше синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на червень 2020 року.