13 липня в західних областях без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза, в східній частині місцями град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в центральних, південних і східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі + 9-14 °C, вдень + 17-22 °C, в південних і східних областях вночі + 15-20 °C, вдень + 25-30 °C.

13 липня в Київській області вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 м/с, по області місцями град; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі + 12-14 °C, вдень близько +20 °C.