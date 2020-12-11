У п’ятницю, 11 грудня, в Україні очікуються морози, вдень температура повітря коливатиметься від 0°C до +6°C, а дороги вкриє ожеледиця.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вдень у західних та Одеській областях очікується дощ, на решті території опадів не передбачається.

У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця. Вночі у західних областях, вдень в Приазов’ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Температура вночі від 2°C тепла до 4°C морозу, найближчої ночі у східних областях 5-10°C морозу; вдень від 1°C морозу до 4°C тепла, на заході та півдні країни 2-6°C тепла.