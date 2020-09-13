У наступні вихідні в Україні очікується суттєве похолодання, подекуди навіть можливі перші заморозки.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook.

За її словами, у наступні вихідні принесуть в Україну похолодання.

“Хто надихався нинішніми суботою-неділею теплим свіжим сонячним повітрям – той молодець. Хто ще гуляє і милується сонячними зайчиками поміж деревами чи буде фотографувати захід сонця – чудово) Бо вже наступного уїк-енду в Україну прийде суттєве похолодання”, – написала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що похолодання розпочнеться в п’ятницю, 18 вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12+17 градусів. У нічні години в кінці тижня в Україні навіть ймовірні перші заморозки, окрім південної частини.

У понеділок погоду в Україні визначатиме антициклон на ім’я Leiki. Температура повітря також очікується комфортною, +23+27 градусів, на Закарпатті та в південній частині місцями +28+30 градусів.

У столиці 14 вересня буде сонячно та +25 градусів.

Проте вже у четвер ввечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт із дощем і в п’ятницю у Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря.