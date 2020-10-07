Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Туман накриє столицю у найближчу годину з утриманням вночі та вранці 8 жовтня. При цьому видимість становитиме до 500 метрів.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями і уникати різких маневрів.
Також рекомендується при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.
- Раніше повідомлялося, що в Києві ніч на 1 вересня виявилася найтеплішою за останні 140 років.
- У червні запізніле літо в столиці за два дні встановило чотири температурні рекорди.