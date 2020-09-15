18-19 вересня в Україні очікується значне зниження температури. Синоптики попереджають про заморозки та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“Впродовж 18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря”, – йдеться в повідомленні.

Так, у західних, північних, східних та центральних областях температура повітря вночі опуститься до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині).

Вдень температура повітря очікується на рівні 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.

Зазначається, що похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с.

20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. А 23-25 вересня почнеться поступове підвищення температури.