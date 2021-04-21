Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в Україні у найближчі дні.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією УкрГідрометцентру вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); у південних, 24 квітня і у центральних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).