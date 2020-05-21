У західних та північних областях 21-23 травня очікуються нічні заморозки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“21-23 травня вночі у західних, 21 травня також і в північних областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у повідоленні.

Також зазначається, що 21 травня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий).

За даними синоптика Наталії Діденко, найближчі дві-три ночі – висока ймовірність заморозків в північних, західних, центральних областях і на північному сході України.

Потепління, хоча і невелике, за її словами, прийде аж на наступному тижні.