Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Укргідрометцентрі зазначили, що сьогодні на р. Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рiвень води на 18:00 23 червня дорiвнює 417 см).
В результаті проходження максимуму очікується:
- затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
- затоплення ряду сiл у Новоселицькому районі (села Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi);
- спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;
- затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;
- затоплення автомобiльної дороги та ринку “Добробут”, початкове затоплення Калинiвського ринку м. Чернiвцi.
По всій Україні, крім східних регіонів, очікуються грозові дощі. Температура в Україні до +30 °C.
- 23 червня по всій Україні очікувалися короткочасні дощі, грози. У західних, вдень місцями в північних та Вінницькій областях сильні дощі.