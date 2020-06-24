Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Укргідрометцентрі зазначили, що сьогодні на р. Прут – пост Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рiвень води на 18:00 23 червня дорiвнює 417 см).

В результаті проходження максимуму очікується:

  • затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;
  • затоплення ряду сiл у Новоселицькому районі (села Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi);
  • спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;
  • затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;
  • затоплення автомобiльної дороги та ринку “Добробут”, початкове затоплення Калинiвського ринку м. Чернiвцi.

По всій Україні, крім східних регіонів, очікуються грозові дощі. Температура в Україні до +30 °C.