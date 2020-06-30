Синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на липень 2020 року.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Так, середня місячна температура становитиме +20..+25 °С (в горах +16..+17 °С), що на 1-2 °С вище середніх багаторічних значень.

Синоптики прогнозують, що в липні випаде 36-95 мм опадів, у Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

В Укргідрометцентрі також зазначили, що липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами.

Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7 °С, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 °С, у гірських районах 24-30 °С, абсолютний мінімум – 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.