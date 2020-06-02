Синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на червень 2020 року.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Так, середня місячна температура передбачається 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Синоптики прогнозують, що в червні випаде 43-90 мм опадів, у Карпатах та місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

В Укргідрометцентрі також зазначили, що зазвичай в червні збільшується у порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.