Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
Так, середня місячна температура передбачається 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень.
Синоптики прогнозують, що в червні випаде 43-90 мм опадів, у Карпатах та місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
В Укргідрометцентрі також зазначили, що зазвичай в червні збільшується у порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.
- Сьогодні, 2 червня, на частині території України знову йтимуть дощі, а в Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг та заморозки.