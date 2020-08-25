Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики прогнозують, що місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Зазвичай, вересень – перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури та послаблення грозової діяльності. Впродовж вересня, крім більшості південних областей та Криму, здійснюється перехід середньої добової температури через +15° у бік зниження, що означає початок осені.
Абсолютний максимум температури повітря у вересні становить 30-39°, в гірських районах 22-29°. При цьому, абсолютний мінімум – 1-8° морозу, на півдні місцями 0-4° тепла.
- 25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі.