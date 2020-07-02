Про це повідомили в гідрометцентрі.
Уточнюється, що погіршення погодних умов прогнозується в 8 областях України.
За інформацією синоптиків, найбільші дощі з градом і грозами очікуються в Івано–Франківській, Львівській та Тернопільській областях.
При цьому можливі шквальні пориви вітру швидкістю до 20 метрів за секунду і град.
Крім того, грозові дощі прогнозують також в Чернівецькій і Закарпатській областях.
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