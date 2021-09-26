Про це у Facebook розповіла кліматологиня Наталка Діденко.
За її словами, з 27 вересня по 7 жовтня на більшості території нашої країни переважатиме сонячна погода.
“Єдиний невеликий виняток: у понеділок та вівторок на північному сході України, а це Сумщина, Харківщина, Полтавщина, частина Чернігівщини та Луганщини ймовірний невеликий дощ”, – прогнозує Діденко.
З понеділка до наступних вихідних – з 27 вересня по 3 жовтня – в Україні переважатиме антициклональний характер погоди.
За словами синоптикині, тиждень в Україні буде теплим – +13+18 °C. Найтепліше буде жителям Закарпаття, там повітря прогріється від +18 °C до +22 °C і +12 °C вночі.
“Киянам у понеділок та й протягом усього тижня атмосфера обіцяє суху погоду. Ночі передбачаються холодними, +3+6 градусів, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +13+15 °C”, – написала Наталка Діденко.
- У неділю, 26 вересня, в Україні очікується сонячний й теплий день. Значних опадів синоптики не прогнозують.