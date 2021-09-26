Цього тижня в Україні переважатиме тепла і сонячна погода.

Про це у Facebook розповіла кліматологиня Наталка Діденко.

За її словами, з 27 вересня по 7 жовтня на більшості території нашої країни переважатиме сонячна погода.

“Єдиний невеликий виняток: у понеділок та вівторок на північному сході України, а це Сумщина, Харківщина, Полтавщина, частина Чернігівщини та Луганщини ймовірний невеликий дощ”, – прогнозує Діденко.

З понеділка до наступних вихідних – з 27 вересня по 3 жовтня – в Україні переважатиме антициклональний характер погоди.

За словами синоптикині, тиждень в Україні буде теплим – +13+18 °C. Найтепліше буде жителям Закарпаття, там повітря прогріється від +18 °C до +22 °C і +12 °C вночі.

“Киянам у понеділок та й протягом усього тижня атмосфера обіцяє суху погоду. Ночі передбачаються холодними, +3+6 градусів, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +13+15 °C”, – написала Наталка Діденко.