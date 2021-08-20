Сьогодні, 20 серпня, частину України накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“Аатмосферний фронт циклону LUCIANO завершуватиме свою мандрівку територією України, саме у південно-східній частині ще утримається нестійкий характер погоди з активною грозовою діяльність. Проте антициклон FRIDOLINE займатиме впевнену позицію на території країни з комфортною погодою“, – йдеться в повідомленні.

У південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грозові дощі, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.

У Києві без опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.