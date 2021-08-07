Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Протягом вихідних атмосферні фронти ще впливатимуть на деякі райони Лівобережжя та центральних областей, поступово зміщуючись у східному напрямку, але на більшу територію України вже поширюватиме вплив антициклон із південного заходу, тож погода переважно буде сонячною із комфортними значеннями температури.

Зокрема, у суботу в Україні вночі, крім заходу та південного сходу, вдень на Лівобережжі, очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 11-18°, на півдні та сході країни до 22°; вдень 23-29°.