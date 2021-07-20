Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) очікуються значні дощі, у центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря у західних областях коливатиметься від +21 °C до +25 °C; у центральних – до +29 °C, а на Сході та Півдні країни буде найспекотніше – до +36 °C.

20 липня в Чернівецькій, Рівненській, північних, східних, центральних, Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.