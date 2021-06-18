Про це повідомили в Український гідрометеорологічний центр.
Так, над Україною продовжується протистояння двох баричних утворень – поля високого і низького тиску, відповідно з півночі менше хмар і більш спокійна погода, а з півдня – фронтальні системи з короткочасними дощами та локальними грозами.
У південній частині та східних областях дощі очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.
Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 13-18°, у західних областях 9-14°; вдень 24-29°.
У Києві без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 16-18°, вдень 27-29°.
- У четвер, 17 червня, в західних та північних областях була мінливо хмарна погода, без опадів. На решті території прогнозували грозові дощі.