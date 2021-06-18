Сьогодні, 18 червня, на півдні та сході України очікуються грози.

Про це повідомили в Український гідрометеорологічний центр.

Так, над Україною продовжується протистояння двох баричних утворень – поля високого і низького тиску, відповідно з півночі менше хмар і більш спокійна погода, а з півдня – фронтальні системи з короткочасними дощами та локальними грозами.

У південній частині та східних областях дощі очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 13-18°, у західних областях 9-14°; вдень 24-29°.

У Києві без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 16-18°, вдень 27-29°.