Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, дощі з грозами очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там температура коливатиметься від +27 °C до +31 °C.
На решті території без опадів, температура повітря – до +35 °C.
8-10 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 6 серпня в Україні без опадів, температура до +35 °C.
- 5 серпня в Україні прогнозувалася невелика хмарність, без опадів; лише на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.