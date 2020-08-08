Сьогодні, 8 серпня, на значній території України переважатиме сонячна та спекотна погода, лише у деяких західних областях прогнозуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, дощі з грозами очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там температура коливатиметься від +27 °C до +31 °C.

На решті території без опадів, температура повітря – до +35 °C.

8-10 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.