30 вересня в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, у західних, центральних, Київській, Херсонькій, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря в західних областях коливатиметься від +12 °C до +16 °C, в центральних та північних регіонах – до +18 °C, на решті території країни – до +22 °C.

Крім того, сьогодні майже по всій території Україні, крім заходу та південного заходу, пориви вітру 15-20 м/с.

30 вересня у східних, більшості південних та Дніпропетровській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.