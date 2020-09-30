Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря в західних областях коливатиметься від +12 °C до +16 °C, в центральних та північних регіонах – до +18 °C, на решті території країни – до +22 °C.
Крім того, сьогодні майже по всій території Україні, крім заходу та південного заходу, пориви вітру 15-20 м/с.
30 вересня у східних, більшості південних та Дніпропетровській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 29 вересня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях значні дощі; у південних, східних і центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.