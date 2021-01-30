Сьогодні, 30 січня, по всій Україні очікуються дощі та сніг.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

Також прогнозується подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на півночі країни випадатиме переважно сніг.

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

В Карпатах та на сході країни очікується посилення вітру до 15-20 м/с.

Температура вночі 2-10°С морозу, вдень від 3°С морозу до 3°С тепла; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі близько 0°С, вдень 2-7°С тепла.