Про це повідомив Український гідрометцентр.
Також прогнозується подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, на півночі країни випадатиме переважно сніг.
На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.
В Карпатах та на сході країни очікується посилення вітру до 15-20 м/с.
Температура вночі 2-10°С морозу, вдень від 3°С морозу до 3°С тепла; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі близько 0°С, вдень 2-7°С тепла.
- У четвер, 14 січня, Київ, як і інші міста України, почало засипати снігом.