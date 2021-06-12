Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Вночі переважно без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози.
Температура повітря вночі очікується на рівні 11-16°, вдень 21-26°.
Вітер півнчіно-західний, 5-10 м/с.
У Києві в суботу переважатиме погода без опадів, лише вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.
- У п’ятницю, 11 червня, в Україні знову прогнозували дощі з грозами.