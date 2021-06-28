Сьогодні, 28 червня, в Україні, крім західних та більшості південних областей, прогнозують грози, у східній частині в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході Україні температура повітря коливатиметься від +23 °C до +27 °C, а у Закарпатській області – до +29 °C. На півночі та в центрі – від +24 °C до +27 °C. У східних та південних областях, а також у Криму температура до +30 °C.

Крім того, сьогодні у східній частині, Тернопільській, Київській, Полтавській, а також у Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.