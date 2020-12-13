Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура вночі коливатиметься від 0 °C до -5 °C, вдень від -1 °C до +4 °C; на півдні країни і в Криму вночі до +6 °C, вдень +5-10 °C.
Вітер південно-східний, вдень в західних областях північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с.
У південній частині вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м.
- 12 грудня прогнозувалося, що Україну накриє дощ з мокрим снігом, на дорогах очікується ожеледиця.