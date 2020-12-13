Сьогодні, 13 грудня, вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі коливатиметься від 0 °C до -5 °C, вдень від -1 °C до +4 °C; на півдні країни і в Криму вночі до +6 °C, вдень +5-10 °C.

Вітер південно-східний, вдень в західних областях північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с.

У південній частині вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м.