Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Зокрема, у більшості областей короткочасний дощ місцями гроза, лише вночі у південно-східній частині без опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності), вдень 8-13° тепла, у південних та східних областях 14-19°.
У Київській області вночі та вранці короткочасний дощ , вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в Україні у найближчі дні.