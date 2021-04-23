У п’ятницю, 23 квітня, в Україні буде тепло, проте очікуються опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у більшості областей короткочасний дощ місцями гроза, лише вночі у південно-східній частині без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності), вдень 8-13° тепла, у південних та східних областях 14-19°.

У Київській області вночі та вранці короткочасний дощ , вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.