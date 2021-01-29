Covid-19 Україна

оновлено 29.01.2021 о 08:02

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Сьогодні у деяких областях України очікується сніг

Сьогодні, 29 січня, в Україні буде прохолодно і похмуро, подекуди очікується сніг.

П’ятниця, 29 січня 2021, 07:30

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, сніжитиме у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Також невеликий сніг очікується у Києві.

Вітер північно-західний та південно-західний 3-12 м/с.

Температура повітря у західних областях коливатиметься вдень від 0 до +4, вночі – від 0 до -6.

На Сході країни вдень очікується від 0 до +3, вночі – від +1 до -4.

У північних областях України вдень прогнозується від -1 до +3, вночі – від -2 – -6, а у південних вдень очікується +1 – +4, вночі – від +1 до -4.

 

Теги: погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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