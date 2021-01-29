Сьогодні у деяких областях України очікується сніг

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зокрема, сніжитиме у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Також невеликий сніг очікується у Києві.
Вітер північно-західний та південно-західний 3-12 м/с.
Температура повітря у західних областях коливатиметься вдень від 0 до +4, вночі – від 0 до -6.
На Сході країни вдень очікується від 0 до +3, вночі – від +1 до -4.
У північних областях України вдень прогнозується від -1 до +3, вночі – від -2 – -6, а у південних вдень очікується +1 – +4, вночі – від +1 до -4.
- У четвер, 14 січня, Київ, як і інші міста України, почало засипати снігом.