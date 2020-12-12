У суботу, 12 грудня, Україну накриє дощ з мокрим снігом, на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опадів не очікується лише у Херсонській та Сумській областях. На решті території дощ з мокрим снігом прогнозується і вдень, і вночі.

Вітер східний 7-12 м/с.

На заході України температура повітря коливатиметься в межах -2° – +4°. На півдні країни температура становитиме −6° – +1°.

На півночі країни очікується -1 – -3°. На Сході стовпчик термометра також опуститься до -1 – -3°.