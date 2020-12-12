Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Опадів не очікується лише у Херсонській та Сумській областях. На решті території дощ з мокрим снігом прогнозується і вдень, і вночі.
Вітер східний 7-12 м/с.
На заході України температура повітря коливатиметься в межах -2° – +4°. На півдні країни температура становитиме −6° – +1°.
На півночі країни очікується -1 – -3°. На Сході стовпчик термометра також опуститься до -1 – -3°.
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.
- У Києві через складні погодні умови, зокрема, ожеледицю, громадський транспорт курсує з відхиленням від графіку.