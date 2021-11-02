Сьогодні, 2 листопада, на значній території України прогнозуються дощі, лише у західних регіонах без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря майже по всій Україні коливатиметься у межах +10-13 °C, а у південних регіонах до +16 °C.

На Київщині вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5°C, вдень +6-11 °C; у Києві вдень 8-10 °C.

Крім того, 2 листопада у західних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.