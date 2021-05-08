В суботу, 8 травня, погода в Україні буде вологою, вітряною та прохолодною.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, вночі та вранці у більшості областей, вдень на Лівобережжі короткочасні дощі, місцями очікуються грози, на решті території без опадів.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 6-11°, у західних областях 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південних та східних областях 17-22°.

В Карпатах вночі дощ з мокрим снігом, температура близько 0°; вдень без опадів, температура 4-7° тепла.

У Києві вночі та вранці 8 травня очікується короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.